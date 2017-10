Anos 80: Relembre sucessos de Tina Tunner

Tina Turner – Two People



Tina Turner (nome artístico de Anna Mae Bullock; Nutbush, 26 de novembro de 1939) é uma cantora americana de R&B, pop, rock e soul, dançarina, além de atriz ocasional e budista. Foi chamada nos anos 1980 de a Rainha do Rock,[2] e nos 90 de a Rainha do Pop[3] por ter uma voz inconfundível e por usar os graves e os agudos de uma forma ímpar, pelos seus shows eletrizantes, pela sua grande presença de palco e pelas suas pernas longas e bem proporcionadas. Tina Turner é a cantora de rock mais bem sucedida da história[4] vendendo mais ingressos de show do que qualquer outro artista na história da música e com vendas de álbuns excedendo 200 milhões desde seu retorno como cantora solo em 1984. Considerada uma Diva da música[4][5] e, também, segundo a MTV americana, uma das mais dinâmicas cantoras da história[6]. Tina tem 27 músicas na Billboard Top 10. Ela tornou-se famosa por explosivas apresentações com o The Ike and Tina Turner Revue durante os anos 1960 e 70 e mais conhecida por seu retorno solo no meio dos anos 1980.[7][8]

Aos 17 anos, conheceu Ike Turner[7] e, aos 18 anos começaram a fazer turnês juntos, fazendo parte do coro (backing vocal). Dois anos após o início da banda “The Ikettes”[9], tornou-se a estrela do show, a formação passou-se a chamar Ike Turner & The Kings of Rhythm. Tempos depois teria definitivamente o nome de Ike & Tina Turner. A dupla começou a bater as listas de vendas em 1960 com o hit A Fool In Love. Ao largo da década com ajuda do produtor Phil Spector tiveram êxito com River Deep Mountain High.[8] Em 1971 consagraram o tema “Proud Mary”, uma versão da banda Creedence Clearwater Revival. Três anos depois Tina abandonou Ike Turner devido a seu comportamento agressivo, uso de drogas como: cocaína, crack e suas diferenças pessoais.[10]

Em 1975 fez um papel no filme “Tommy” (do The Who), atuando como “Acid Queen”, apelido que a acompanharia durante muito tempo.[11] No final da década de 1970 gravou alguns álbuns para a United Artists, mas não tiveram nenhuma repercussão. Em 1983 voltou com o projeto dos integrantes de Heaven 17, Ian Craig Marsh e Martin Ware, denominado B.E.F., onde fazia uma versão do tema de The Temptations “Ball of Confusion”. Neste mesmo ano foi contratada pela Capitol. Seu primeiro single foi uma versão do clássico de Al Green “Let’s Stay Together”, que entrou com força nas listas em 1984. Seu segundo single foi “What’s Love Got To Do With It”, que se manteve três semanas no posto número um, convertendo-se em um dos hits do ano. Em 1984 lançou “Private Dancer” com o qual conseguiu os sucessos “Better Be Good To Me” e “Private Dancer” (composta para ela por Mark Knopfler).[12] Em 1985 Tina Turner gravou “We Don’t Need Another Hero”, para o terceiro filme da trilogia Mad Max (Mad Max Beyond Thunderdome), em que atuou como a vilã Aunty Entity. A música acabou se tornando o seu terceiro maior hit na Billboard.[12][13] “Typical Male” em 1986 foi um grande sucesso da década e o segundo maior de sua carreira.[12] Em 1989 tina lança “The Best”. A década de 1990 realizou diversas turnês pelo mundo, reeditando músicas, que acrescentaram seu nome como artista consagrada. Em sua vida privada, desde 1987, Tina mora com seu namorado alemão, Erwin Bach, na Europa.[12] Em 2010 o jornal New York Daily News listou Tina em 10º lugar na lista das cantoras mais ricas do mundo, seu patrimônio é de 350 milhões de dólares.

