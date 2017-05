TJ empossa 29 analistas judiciais para atuarem em Picos e mais 13 cidades do Piauí

O Tribunal de Justiça empossou 29 novos analistas judiciais nesta quarta-feira(10). Os novos servidores devem atuar nas comarcas de Piripiri, Pedro II, Batalha, Esperantina, Oeiras, Luzilândia, Matias Olímpio, Ribeiro Gonçalves, Paulistana, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Picos, Jaicós e Canto do Buriti.

A posse foi assinada pelo presidente do TJ-PI, desembargador Erivan Lopes, que destacou que o Tribunal vive uma era de modernização, de trabalho forte e que espera contar com a colaboração de todos.

“Hoje aqui estamos prestigiando a cada um destes servidores que tomam posse. Queremos mostrar qual é a tônica da nossa gestão, preocupada com a prestação jurisdicional. Queremos que todo cidadão que bata à porta da Justiça saia com uma resposta, ou positiva, ou negativa, mas que tenha uma posição do Judiciário. E para isso temos trabalhado”, afirmou o presidente.

O desembargador elencou alguns avanços como: o quadro de servidores no setor de tecnologia da informação que foi dobrado; investimentos na aquisição de equipamentos de T.I; desenvolvimento de software; informatização dos processos administrativos com o SEI.

“Concluímos os últimos concursos e nomeamos 79 servidores da área meio e 47 da área fim e estamos com o processo de aposentadoria incentivada em andamento, permitindo que servidores que já colaboraram com a Justiça por muitos anos possam se aposentar de forma digna, abrindo espaço ainda para que a Administração do TJ-PI possa nomear mais servidores que foram aprovados e estão na fila de espera”, declarou o presidente.

Erivan Lopes destaca que tem trabalhado para chegar ao número ideal de servidores para que possa atender aos anseios do jurisdicionado.

