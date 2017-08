TJ fará audiências em Picos na ‘Semana da Justiça Pela Paz em Casa’

O Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), através da Coordenadoria da Mulher, vai realizar a 8ª edição da Semana da Justiça Pela Paz em Casa. O evento acontecerá de 21 a 25 de agosto e a meta é a realização de cerca de 500 audiências.

O encontro tem como objetivo a realização de audiências e julgamento de processos envolvendo violência doméstica.

O juiz José Olindo, titular da 5ª Vara Criminal, responsável pelo julgamento dos crimes desta natureza, explica que uma grande estrutura foi montada pelo TJ-PI e seus parceiros para a realização da semana, que contará com o julgamento de processos em todo o estado do Piauí e também desenvolverá ações sociais de cunho preventivo e educativo nas cidades de Teresina, Parnaíba e Picos.

“Já temos cerca de 300 audiências marcadas e também julgamentos em Teresina, 203 em Parnaíba e 34 em Picos. É uma ação em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, com a OAB-PI, Defensoria Pública e Ministério Público”, completou o magistrado, reforçando que a 5ª Vara Criminal terá o auxílio de seis magistrados para esta ação.

A Coordenadoria da Mulher tem atuado em consonância com as diretrizes do CNJ buscando implementar boas práticas para aprimorar o Poder Judiciário. Esta será a primeira edição que a Semana será executada em forma de programa, diferente das edições anteriores, que eram executadas como campanha.

A abertura da 8ª Semana acontecerá no dia 21 de agosto no auditório do Tribunal com a presença de várias instituições parceiras que atuam no enfrentamento à violência contra a mulher. Na ocasião, o Desembargador José James explanará um pouco sobre as ações realizadas pela Coordenadoria, bem como haverá apresentações culturais, entrega de certificados em homenagem aos policiais militares e o lançamento do livro Desvelando o cotidiano e seus múltiplos desafios.

“Para a realização da Semana foi montada uma força tarefa com seis juízes, seis promotores, seis Defensores Públicos, apenas na cidade de Teresina. Em Parnaíba serão dois juízes, dois Promotores e dois Defensores atuando. Todos trabalhando juntamente para termos o maior número de audiências realizadas possível e também o maior número de julgamentos de processos”, afirmou Aline Abreu, Psicóloga da Coordenadoria da Mulher.

VEJA A PROGRAMAÇÃO

21/08 – Abertura da semana com entrega de certificado para a Polícia Militar/ Lançamento de livro

Local: Auditório do TJ-PI (8h às 12h)

Audiências concentradas na manhã e tarde

22/08 – Ação social em parceria com a Justiça Itinerante

Local: Bairro Vila Operária/Teresina (8h às 12h)

Audiências concentradas na manhã e tarde

23/08 – Realização do Projeto Roda de Conversa com ‘Mulheres de Negócios’

Local: Sala das Câmaras Reunidas no TJ-PI (15h às 17h30)

Audiências concentradas na manhã e tarde

24/08 – Roda de diálogo com os policiais civis de Picos

Local: Cidade de Picos (15h às 17h)

– Realização do Projeto Paz na Ilha/Região de Parnaíba

Local: Cidade de Ilha Grande (14h às 18h)

Audiências concentradas na manhã e tarde

25/08

Audiências concentradas na manhã e tarde