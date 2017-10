TJ/PI cria quase 400 vagas para estagiários

O Tribunal de Justiça do Piauí, por decisão unânime tomada no dia 30 de março, divulgou no Diário Oficial da Justiça, a criação de vagas de estágio remunerado para estudantes de graduação superior.

Poderão ser contratados nesse regime os alunos que estejam matriculados do 5º ao 9º período do curso de Direito e do 4º ao 7º período dos cursos de Computação, Serviço Social, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Administração, Psicologia, Biblioteconomia e Estatística, tanto de universidades públicas, como particulares conveniadas. O máximo de vagas oferecidas será de:

– 250 para Direito

– 40 para Computação

– 10 para Ciências Contábeis

– 30 para Serviço Social

– 5 para Engenharia Civil

– 5 para Engenharia Elétrica

– 20 para Administração

– 20 para Psicologia

– 5 para Biblioteconomia

– 5 para Estatística

Apesar da definição ainda não há informações sobre quando a seleção será iniciada.