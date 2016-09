‘Todo mundo perdido’, diz tio de duas vítimas de chacina em Francisco Santos

Após a chacina que deixou quatro pessoas da mesma família mortas, dezenas de amigos e parentes foram nesta terça-feira (27) para a casa onde ocorreu o crime, no pacato povoado Belmonte, na zona rural de Francisco Santos, a 355 km de Teresina. O clima era de tristeza, consternação e dúvidas.

“Todo esse acontecimento foi um choque grande demais para nossa família. Não temos palavras para descrever a dor que estamos enfrentando. Está todo mundo muito perdido”, disse Raimundo Silva, tio de duas das vítimas.

Nessa segunda-feira (26), uma mãe, dois filhos e um sobrinho foram mortos a tiros. Nada foi levado das vítimas, o que leva a polícia a trabalhar com a hipótese de execução.

Dois dos jovens que morreram não moram no Piauí e estavam no povoado para visitar a família. “Eles chegaram na sexta-feira (23), vieram para participar das eleições. Eles estavam com passagem de volta comprada para o Rio Grande do Sul na próxima segunda-feira (3)”, contou Raimundo Silva.

Epopeia Maria de Sousa, casada com um cunhado da vítima, afirmou que toda a família está inconsolada e sem saber o que fazer. “Muita tristeza, a gente não consegue nem expressar o que está sentindo. A gente não sabe nem o que aconteceu, a tragédia foi grande demais e a não gente sabe o porquê disso”, disse.

As vítimas foram identificadas pela Polícia Militar como Maria Teresa Ferreira Filha da Silva, 50 anos, mãe de Fernando Collor da Silva, 27 anos, e Francivaldo Antônio da Silva, de 24 anos, os três mortos com um tiro na cabeça. Já a quarta vítima é Anildo Polinário da Silva, 24 anos, que é sobrinho de Maria Teresa e primo dos outros dois rapazes.

Todos os corpos foram levados para o necrotério do Hospital Regional Justino Luz, em Picos, distante 55 km de Francisco Santos. Segundo a unidade de saúde, a expectativa para liberação dos corpos era para a noite desta terça-feira (27).

Homem encontrou mulher e filhos mortos

O delegado Willame Moraes, gerente de policiamento do interior da Polícia Civil, afirmou durante entrevista no PI TV 1ª edição, que um homem, que é pai, tio e esposo das vítimas, foi quem encontrou os corpos. Ele ainda contou que o homem estava em um comício quando o fato aconteceu.

“(Os corpos) Foram encontrados por volta das 22h30 quando o pai de família chegou em casa e descobriu as vítimas já mortas. Foi então que acionou a polícia e pôde fazer as primeiras diligências. Na verdade, ainda existem muitas especulações sobre o fato. O que sabemos é que o casal vivia sozinho, os dois filhos chegaram recentemente, um do Mato Grosso e outro do Rio Grande do Sul”, contou.

O tenente Elias de Sousa, relações públicas do 4º Batalhão de Polícia Militar, afirmou que as vítimas estavam em casa quando os criminosos entraram na residência e cometeram o crime.

“A gente descarta a possibilidade de ser um crime de latrocínio. Tendo em vista que o todos pertences da vítima ficaram no local sem serem mexidos. Celular, moto, televisão e nada foi levado”, contou.

