Tradicional Festa do Vaqueiro e do Agricultor reúne multidão em Monsenhor Hipólito

A tradicional Festa do Vaqueiro e do Agricultor de Monsenhor Hipólito já está na 10ª edição e vem proporcionado o resgate da cultura tradicional do município, reunindo uma multidão de pessoas, dentre elas, agricultores e vaqueiros. A festa foi iniciada, este ano, com alvorada festiva às 5h30 da manhã, na Praça Itamar Sérvulo Gomes, onde também aconteceu apresentação de aboios, foram tocadas músicas de vaquejadas e baterias de fogos, alegrando a multidão.

Vaqueiros de vários municípios da região marcaram presença na X Festa do Vaqueiro e Agricultor realizado neste domingo dia 07 de maio. Foi servido um farto café comunitário pela manhã para os participantes. Os Vaqueiros, agricultores, autoridades e a população em geral seguiram a cavalgada e procissão da praça, passando pelas principais ruas da cidade, com termino na Igreja Matriz de Santa Ana, onde foi celebrada a missa que homenageia o agricultor e o vaqueiro.

Ao meio dia foi servido um farto almoço para cerca de 500 pessoas que participaram da programação da Tradicional Festa do Vaqueiro e do Agricultor no Centro de Convivência do Idoso-CCI. Durante o almoço, os agricultores foram contemplados com forró pé de serra ao vivo e ainda ganharam prêmios que foram sorteados para os participantes. E, fechando a programação, Caninana do Forró e banda animou o povo em praça pública, com músicas alegres como xote, vaquejada e muitas canções de amor.

O secretário municipal de Cultura Hernandes Bezerra falou sobre a realização da na 10ª edição da Tradicional Festa do Vaqueiro e do Agricultor que trouxe inovações este ano, principalmente em relação as atrações. “Esse ano colocamos um sanfoneiro para tocar no CCI e pela primeira vez na história, o festejo recebe um cantor do porte de Caninana do Forró para cantar em praça pública para agricultores e vaqueiros. Vale ressaltar o apoio fundamental do prefeito Zenon Bezerra para a realização desse grande evento”, disse Hernandes Bezerra.

O padre Expedito Oliveira celebrou a missa na Igreja Matriz de Santa Ana para uma multidão de fiéis, muitos caracterizados com as indumentárias de vaqueiros. Eram agricultores, vaqueiros, populares e autoridades que prestigiaram a celebração, demostrando satisfação e alegria, renovando a fé e a esperança em dias melhores. O padre destacou em sua pregação palavras de fé e esperança para os participantes. Na festa do Vaqueiro e do Agricultor a participação do Padre é ativa e de suma importância pois a Santa Eucaristia é o momento mais sagrado de toda programação. Ele também cede o salão paroquial para o farto café da vaqueirama e da comunidade em si.

O agricultor Terri Valente destacou a importância da festa que homenageia o vaqueiro e o agricultor, afirmando que é um momento importante para o povo, pois ele se encontra e conversa sobre coisas da roça, do gado e bota o papo em dia. “ É bom demais, dá outra vida pra gente, aqui a gente encontra amigos que não via faz dias e hoje estamos caminhando, brincando, almoçando junto, dançando, é bom demais”, disse Terri.

O prefeito Zenon Bezerra que participou ativamente das festividades falou da emoção de participar como gestor de um momento tão importante para o agricultor e para o vaqueiro, principalmente pela cultura e a tradição que conta hoje 10 anos de festividades já comemorados no município. “ A avaliação foi positiva porque trouxe inovações e reuniu uma grande multidão, superando todas as expectativas. A proveito para parabenizar o nossos agricultores e vaqueiros que para nós são verdadeiros heróis, homens fortes que sobrevivem em meio as adversidades. Eles são um exemplo autêntico do Nordestino e merece todos os nossos parabéns! ”, disse o prefeito Zenon Bezerra.

Marcaram presença nas atividades comemorativas, o ex-prefeito José Ayrton, os advogados Fabrício Bezerra, Gardênia Bezerra, Miguel Bezerra, a presidente da Câmara Municipal de vereadores , Percy de Meton, os secretários municipais, coordenadores e outras autoridades da administração municipal e da sociedade civil.

Fotos : Marta Regina e Percy.