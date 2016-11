Tráfico de drogas aumentou 44,6% em um ano no Piauí

O tráfico de drogas no Piauí aumentou 44,6% em 2015, o que configura ter sido a modalidade de crime que mais cresceu no Estado, aponta o Anuário de Segurança Pública, divulgado na quinta-feira (04) pelo Fórum de Segurança Pública. Segundo o Anuário, o Piauí registrou, em 2015, 706 ocorrências de tráfico de drogas contra as 488 ocorridas em 2014.

Em 2015, a taxa de ocorrências de tráfico de drogas ficou em 22 para cada 100 mil habitantes contra a taxa de 15,3 para cada grupo de 100 mil habitantes. O crescimento da taxa de ocorrências de tráfico de drogas foi de 43,7% em 2015.

As ocorrências de uso e posse de entorpecentes também aumentaram em 2015, no Piauí, passando de 329, em 2014, para 561 ocorrências, em 2015, um aumento de 36,1%.

A taxa de ocorrências de uso e posse de entorpecentes no Piauí cresceu 35,9%. Em 2014, essa taxa era de 10,3 para cada 100 mil habitantes, em 2014, para 14 para cada grupo de 100 mil piauienses.

As ocorrências de porte ilegal de armas no Piauí cresceram 2,9%, em 2015. Em 2014, no Estado foram apreendidas 545 armas com porte ilegal e 561, em 2015.

Roubos e furtos

Os roubos e furtos de carros no Piauí chegaram a 4.517 no ano passado, um aumento de 5,5% em relação aos 4.322 roubados e furtados em 2014. Em 2015 foram roubados (com uso da violência) 2.876 carros e em 2014 foram roubados 2.866 carros no Piauí.

Em 2015, no Piauí, foram furtados 1.641 carros contra 1.456 carros roubados no ano anterior, 2014.

Piauí tem 1,4 estupros por dia

No Piauí estão ocorrendo 1,4 estupro por dia, segundo o Anuário de Segurança Pública. informou que foram registrados 539 estupros em 2015 contra 481 registrados em 2014, com um aumento de 12%. Por dia, ocorreram no estado, 1,4 estupros por dia em 2015.

Segundo o Anuário de Segurança Pública, em 2015 foram, registrados 58 a mais do que no anterior.

A taxa de estupros no Piauí aumentou em 11% em 2015 em relação a 2014. Em 2014, a taxa era de 15,1 estupros para cada 100 mil habitantes e em 2015, essa taxa ficou em 16,8 para cada grupo de 100 mil habitantes.

O Anuário da Segurança Pública informou as tentativas de estupro no Piauí ficam 113 em 2014 e 118 em 2015, com 118 tentativas de homicídios.

O aumento dos crimes sexuais na capital piauiense, de 2014 para 2015, foi de 10%. De um ano para o outro, os crimes de estupro foram de 171 para 189. A taxa de vítimas por 100 mil habitantes no ano passado foi de 22. Em todo o Brasil, 2015 registrou cerca de 5 mil casos de estupro a menos que em 2014. Ainda assim, os dados são assustadores: em todo o país, foram registrados cinco estupros por hora.

O Estado com a maior quantidade absoluta foi São Paulo, com mais de 9 mil estupros e 1,3 mil tentativas. A maior taxa – casos por 100 mil habitantes – foi registrada no Mato Grosso do Sul: 53,9. O Estado com menor quantidade total foi Roraima, com 180 estupros em 2015. A menor taxa foi registrada no Espírito Santo: 5,2 casos a cada 100 mil habitantes.

Suicídios têm redução de 5,4% no Piauí

Os suicídios no Piauí tiveram uma redução de 5,4% em 2015, em relação ao ano de 2014, conforme divulgado no Anuário de Segurança Pública. De acordo com o documento, foram registrados no ano passado 92 suicídios no Piauí contra 97, em 2014.

A taxa de suicídios para cada grupo de 100 mil habitantes no Piauí foi reduzida em 3,3%. Em 2015, a taxa foi de 2,9 suicídios para cada grupo de 100 mil habitantes no Estado contra 3 para cada 100 mil habitantes, taxa registrada em 2014.

