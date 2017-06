Tragédia na BR: Colisão entre caminhão e carreta deixa três pessoas carbonizadas na BR-316

Três pessoas morreram em um grave acidente ocorrido por volta das 23h desta terça-feira (20/06) nas imediações do Riacho da Porta, altura do km-174, da BR-316, próximo ao município de Elesbão Veloso.

As vítimas morreram carbonizadas depois da colisão entre um caminhão fruteiro e uma carreta. Conforme uma moradora, após o impacto, um homem que ia no caminhão-fruteiro caiu a metros de distância conseguiu sobreviver. Ele teria ainda conversado com algumas pessoas antes de ser encaminhado ao Hospital Norberto Moura.

Outras duas pessoas que viajavam na cabine morreram carbonizados e o motorista da carreta também foi consumido pelas chamas. No local havia muitas cinzas e no meio da pista havia muito óleo, propiciando novos acidentes. A rodovia ficou com tráfico comprometido até a conclusão do trabalho de contenção das chamas e recolhimento dos restos mortais das vítimas.

Aguardem mais informações

