Transferência de depósito de veículos para bairro Ipueiras ainda está indefinida

A transferência do depósito de veículos apreendidos na cidade Picos para o bairro Ipueiras tem provocado insatisfação nos moradores. Uma audiência pública realizada no dia 25 de agosto reunindo moradores, representantes da Secretaria de Meio Ambiente e da empresa que promove os leilões dos veículos, a VIP- Gestão e Logística LTDA, discutiu a mudança. Porém não houve consenso entre as partes.

Moradores do bairro Ipueiras reivindicam que a transferência dos veículos apreendidos pela Polícia para o novo endereço podem provocar aumento na criminalidade, proliferação de doenças e na poeira.

Durante a audiência, um dos representantes da VIP – Gestão e Logística LTDA explicou que o local não funcionará como depósito de veículos, pois este será rotativo. A meta é que a cada três meses ocorram leilões para que não haja acúmulos e superlotação.

O educador ambiental, Vilmar Santos Luz, explica que a empresa citada apresentou um projeto de estudo e controle ambiental para o bairro Ipueiras, mas que o mesmo estaria incompleto.

“Se as informações que ainda necessitam ser repassadas se acharmos serem suficientes, a empresa será licenciada. A licença ambiental dá o direito de que eles comecem a operar mediante as restrições que visam proteger e dar seguridade ao meio ambiente e as pessoas que moram ao entorno”, enfatizou o educador.

Vilmar Santos Luz ainda destaca que neste intervalo de tempo a VIP- Gestão e Logística LTDA tem as atividades paralisadas até que seja definido o processo de licença ambiental. Ocorrendo o contrário, a empresa está sujeita a receber multa e ter a atividade embargada. A estimativa é que no prazo de duas semanas o processo seja concluído.

Uma das medidas futuras a serem tomadas caso haja a concessão da licença é a delimitação de veículos circulando no local, e a definição de horários.

Recompensa ambiental

Em meio à concessão da licença ambiental, a empresa também deve dar contribuições ao meio ambiente, numa espécie de recompensa ambiental. Uma das medidas já adotadas pela VIP- Gestão e Logística LTDA, foi a aplicação de camadas de asfalto na via que dá acesso ao Galpão onde os veículos ficarão armazenados.