TRE cassa seis vereadores do município de Valença do Piauí

O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) cassou, nesta terça-feira (12), seis vereadores e outros 23 candidatos a vereador da cidade de Valença do Piauí. Desde a semana passada, o tribunal investiga e apura as denúncias com relação a duas coligações que tinham cadastrado cinco candidatas como “fantasmas” para completar a porcentagem mínima de mulheres exigida por lei.

Após a apuração das denúncias, o presidente do TRE-PI, desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, votou a favor da cassação dos parlamentares e candidatos. Com a decisão perdem mandato os vereadores Nonatin Soares (PSDB), Benoni Sousa, Ariana Rosa, Fatima Caetano, Stenio Rommel e Leonardo Nogueira e tiveram registro cassados os candidatos das coligações Compromisso com Valença I (PTC / PPS / PRB / PROS / PSC), com 13 candidatos, e Compromisso com Valença II (PMN / PSB / PDT / PSL / PR / PSDB), com outros 16.

Convém informar que os votos atribuídos aos candidatos cassados são considerados nulos. Agora, as vagas disponíveis na Câmara Municipal de Valença serão preenchidas pelos candidatos mais votados na última eleição.

PortalAZ