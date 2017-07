Três postos de combustíveis são roubados em Fronteiras-PI; gerente de um dos postos foi alvejado com um tiro

Na manhã desta sexta-feira (14), três postos de combustíveis do município de Fronteiras do Piauí, foram alvo de ação de criminosos. De acordo com as primeiras informações dois elementos portando capacetes em uma Moto Fan de cor preta teriam praticado a ação.

No Posto Edileno renderam o frentista e levaram uma quantia aproximadamente de R$ 200,00 e o celular do mesmo.

No Posto O.S. Combustível não conseguiram levar nada, pois durante o assalto, o Gerente do Posto Brás Aristides Leal, na tentativa de dificultar a ação foi alvejado. Felizmente o tiro acertou o membro superior esquerdo do mesmo.

Com isso os infratores determinados a conseguir mais dinheiro seguiram para o Posto Jatobá e lá levaram uma quantia em média de R$ 300,00 reais e celular do frentista, seguindo em fuga com direção a cidade de Pio IX – PI.

O gerente atingido, foi socorrido e logo em seguida transferido para a cidade de Picos – PI. A Polícia Militar da 4ª Cia de Fronteiras já se encontra em diligencia na tentativa de descobrir o paradeiro e capturar os assaltantes.

Cidades Na Net/ Com informações do Portal Lagoa Do Rato