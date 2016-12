Três vereadores disputam à presidência da Câmara Municipal de Picos

A disputa para à presidência da Câmara Municipal de Picos promete ser bastante acirrada. Pelos menos três vereadores estão no páreo para comandar a Casa do legislativo picoense nos próximos dois anos. A eleição será realizada dia 1º de janeiro, durante a posse dos eleitos.

Os candidatos são: Hugo Victor (PMDB), Francisco das Chagas de Sousa, o Chaguinha (PTB) e José de Arimateia Luz, o Maté (PSL). Os três vereadores fazem parte da base do governo do prefeito Padre Walmir Lima (PT).

Atual presidente da Câmara, Hugo Victor já foi eleito duas vezes e busca o terceiro mandato da presidência da Casa. O vereador conta com o apoio do prefeito Padre Walmir.

Segundo Hugo Victor, o apoio do prefeito vai lhe ajudar, mas não garante uma vitória nas eleições. “Agradeço o apoio do Padre Walmir, é um apoio importante, que vai me ajudar bastante e espero conquistar a vitória no dia 1ª de janeiro. Porém, estamos dialogando e vamos buscar um entendimento e o que for melhor para a Câmara Municipal”, disse.

Eleito pela primeira vez para Câmara Municipal, o vereador Chaguinha conta com o apoio do vice-prefeito Edilson Carvalho (PTB) e de toda cúpula do PTB para conquistar a presidência da CMP.

Chaguinha informou que mesmo com o apoio do prefeito Padre Walmir ao vereador Hugo Victor, vai continuar na disputa e está trabalhando forte para obter êxito na eleição da Câmara. “Temos inúmeras propostas para Câmara Municipal e vamos trabalhar em prol de aprovação de projetos que tragam o desenvolvimento da nossa cidade e temos uma proposta, que é a aquisição de uma ambulância para servir a nossa cidade”, destacou.

Eleito para o seu segundo mandato na Câmara Municipal, Maté busca pela primeira vez à presidência da Casa e afirmou que está dialogando com os colegas vereadores em busca de conseguir êxito na eleição. “Estamos sempre conversando com oposição e situação para que no dia 1º de janeiro possamos estar bem fortalecidos e conseguir essa vitória, que é à presidência da Câmara Municipal de Picos”, frisou.

Sobre o fato do prefeito Padre Walmir apoiar o vereador Hugo Victor para presidência da Câmara, os vereadores Maté e Chaguinha descartam qualquer possibilidade de desentendimento na base aliada do governo e respeitam a posição do gestor picoense.