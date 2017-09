Tribunal abre vagas com salário até R$ 14 mil e cadastro para o PI

Saiu no Diário Oficial da União desta quarta-feira (6) o edital para o concurso do Tribunal Regional Federal 1ª Região, que oferece 19 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. Há oportunidades para nível médio e superior e os salários chegam a R$ 14 mil.

As inscrições começam no dia 13 de setembro e vão até o dia 3 de outubro. O valor é de R$ 75 para os cargos de nível médio e R$ 86 para nível superior.

Clique aqui para ver o edital.

A aplicação da prova está prevista para o dia 26 de novembro e é possível concorrer nas duas modalidades (médio e superior), uma vez que as provas ocorrem em turnos diferentes.

Há vagas para os seguintes cargos:

– Analista Judiciário Área Judiciária (privativo para bacharéis em Direito)

– Analista Judiciário Área Administrativa (qualquer formação superior)

– Oficial de Justiça Avaliador Federal (privativo para bacharéis em Direito)

– Técnico Judiciário Área Administrativa (nível médio)

– Técnico Judiciário de Segurança e Transporte (nível médio)

As vagas imediatas são para cidades dos estados do Acre (Rio Branco e Cruzeiro do Sul), Amazonas (Manaus, Tabatinga e Tefé), Amapá (Macapá), Distrito Federal (Brasília), Goiás (Goiânia), Maranhão (São Luís), Minas Gerais (Belo Horizonte), Mato Grosso (Juína), Pará (Itaituba), Rondônia (Porto Velho), Roraima (Boa Vista) e Tocantins (Araguaína).

Além dessas oportunidades, o tribunal precisará de cadastro reserva para o Piauí e o Pará. E, nos últimos concursos, o TRF 1 nomeou centenas de aprovados ao longo da validade do concurso. A banca organizadora é o Cebraspe, antigo Cespe.

Remuneração

Para analista judiciário, o salário mensal é de R$ 10.461,90. Para técnico, é de R$ 6.376,41.

Esses valores serão acrescidos de auxílio alimentação (R$ 884), auxílio saúde (R$ 215 por mês e para cada dependente) e auxílio transporte. Dependendo da idade dos filhos, ainda é possível receber R$ 699 de auxílio.

Há também adicionais de qualificação:

1 a 3% – cursos de capacitação oferecidos pelo tribunal

5% – técnicos judiciários que possuam nível superior

7,5% – pós-graduação

10% – mestrado

12,5% – doutorado

Cidade Verde