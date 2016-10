Tributo Legião Urbana beneficente acontecerá no próximo domingo, 30

Compartilhar Para os amantes da boa música, a cidade de Picos será palco no próximo domingo,30, da segunda edição do Tributo Legião Urbana- Todos por Iasmim. Em caráter beneficente, o evento revestirá toda a renda obtida para ajudar no tratamento da menina, Iasmim Santana Xavier Lopes, de apenas 11 anos, que sofreu derrame pleural. O…