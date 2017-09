Trio é preso com carro roubado e drogas em Acauã

Três homens identificados como Fagner Alves da Silva, Romero João da Silva e Erivelton Santos da Silva foram presos por suspeita de roubo, na madrugada desta segunda-feira (11), no município de Acauã. De acordo com o comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar (20º BPM), major Estanislau Felipe, o trio estava em um automóvel roubado, com uma arma de fogo e entorpecentes.

Os três homens são naturais da cidade de Floresta, no Pernambuco, e foram presos por uma equipe da Força Tática do 20º BPM durante uma barreira policial no Posto Fiscal de Pipocas, em Acauã. Segundo o comandante, a prisão aconteceu após os policiais abordarem um veículo HB20, cor branca e placa PCT-1287, de Belo Jardim.

“Ao ser feita a consulta na documentação dos ocupantes, foi constatado um mandado de prisão expedido pela comarca de Afrânio-PE em desfavor de Fagner Silva. O fato que ensejou o mandado foi um assalto na estrada que liga as cidades de Afrânio e Dormentes, onde os meliantes tomaram de assalto um veículo de uma professora e ainda a fizeram refém, mas ela conseguiu libertar-se, jogando-se do veículo”, informou o major Felipe.

Ainda segundo o comandante do 20º BPM, durante a abordagem, Romero Silva, irmão de Fagner Silva, confessou ter passagem por homicídio e assalto na cidade de Floresta-PE e disse que estava no Piauí para fazer uma cobrança.

Os policiais consultaram a documentação do veículo, pela numeração do motor, e verificaram que o mesmo era produto de roubo/furto, tendo como placa verdadeira PDY- 9570, Recife -PE. Conforme o comandante do 20º BPM, o trio teria utilizado esse veículo em tentativas de assaltos a carros e caminhões na divisa do Piauí com o Pernambuco.

“Foi feita uma busca no veículo e foi encontrado, no interior do painel, um revólver calibre 38, da marca Taurus, numeração 147378, com quatro munições intactas, que pertence à empresa de segurança SBIL – Segurança Bancária e Industrial LTDA, sendo possivelmente roubado. Além da arma, também foram encontradas duas porções de maconha para consumo”, afirmou o major Felipe.

Os três homens, o automóvel, a arma, a munição e droga foram levados para a 12ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Paulistana, para a realização dos procedimentos previstos na legislação.

Fonte: GP1