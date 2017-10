Trio realiza assaltos no bairro Morada Nova

A Polícia Militar de Picos registrou, na noite desse domingo (16), diversos assaltos no bairro Morada Nova. Os crimes foram realizados por três pessoas, sendo dois homens e uma mulher.

A PM informou que o trio roubou uma motocicleta e três aparelhos celulares dos moradores do bairro. O veículo foi localizado horas depois na região da “Oticica”.

Os assaltantes roubaram a motocicleta Honda Fan 150, de cor preta e placa PIR 5162 e um aparelho celular de um casal na quadra 44, próximo à entrada do bairro. Durante o assalto, as vítimas foram ameaçadas com uma faca e uma delas foi agredida.

O trio levou também dois aparelhos celulares, sendo um Gram Prime de cor branca e um J1 de cor preta, de outro casal.

Segundo as vítimas, os homens eram morenos e altos e a mulher tinha a estatura baixa. Após o assalto, os bandidos fugiram em direção ao bairro Morada do Sol.

A polícia foi acionada, mas até o momento o trio não foi localizado.