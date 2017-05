Trio suspeito de assaltar caminhoneiro na BR 316 é perseguido e preso próximo a Alegrete do Piauí

Três elementos suspeitos de praticarem um assalto a um caminhoneiro na ladeira do “S”, na BR 316, município de Marcolândia, foram detidos por policiais militares do Grupamento da cidade de Francisco Macedo no início da madrugada desta quarta-feira, 10, por volta de 0h30.

Segundo relatou o cabo Gildemar, comandante do GPM, o trio chegou na cidade de Francisco Macedo em uma motocicleta de cor preta e placa PFK-2906, de Petrolina-PE. Em um bar, se identificaram como policiais e que estariam realizando uma investigação. A atitude levantou suspeita e a polícia foi acionada.

“Quando recebi a informação, imediatamente entrei contato com o Grupamento de Marcolândia e recebi a informação de que, na verdade, esses três eram suspeitos de ter assaltado um caminhoneiro poucos minutos antes em Marcolândia. Nós saímos a procura do trio e conseguimos encontrar eles já na cidade de Alegrete, tentando fazer outro roubo”, disse Gildemar.

Ao notarem a presença da polícia, o trio iniciou fuga pelas ruas da cidade de Alegrete, sendo perseguidos pela viatura. A polícia chegou a efetuar disparos para intimidar os suspeitos, que acabaram sendo rendidos e detidos já na BR 316, na saída de Alegrete em direção a Francisco Macedo. Com o trio, a polícia encontrou apenas uma faca. O caminhoneiro vítima do assalto relatou que eles utilizaram, também, um revólver.

Os elementos foram identificados como Lucindo Macedo, de 20 anos, natural da cidade de Dormentes-PE, e dois menores, F. H. da S., de 16 anos, e B. G. de A., de 17 anos. “Eles foram levados para a cidade de Marcolândia, onde o assalto aconteceu, e deverão ser apresentados na Delegacia Regional de Simões”, disse Gildemar.

Cidades Na Net