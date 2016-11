Troca de tiros entre Polícia e assaltantes resulta em duas mortes

Mais um homem identificado apenas por “César” que supostamente esteve envolvido no tiroteio entre a Polícia Militar e um grupo de homens armados veio a óbito. A troca de tiros aconteceu nesta segunda-feira, 28, no município de Alagoinha do Piauí e Campo Grande do Piauí. O corpo de César encontra-se no necrotério do Hospital Regional Justino Luz, onde aguarda a realização da Perícia.

Segundo informações do comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Picos, tenente coronel Edwaldo Viana, a troca de tiros teve início após os policiais do Grupamento de Polícia Militar de Alagoinha do Piauí, que realizavam rondas na BR-316 terem sido recebidos com tiros por quatro homens que trafegavam em duas motocicletas.

“Policiais Militares do GPM de Alagoinha do Piauí ao fazerem rondas nas proximidades da BR-316 se deparam com duas motocicletas com indivíduos suspeitos. No procedimento de abordagem são recebidos a tiros de arma de fogo, respondendo a injusta agressão, revidam e alveja um dos meliantes q ferido cai no local. Os outros três infratores fugiram em direção a caatinga”, comentou o comandante.

Após a fuga de três dos quatro homens que efetuaram os disparos contra a Polícia, viaturas policiais das cidades de Campo Grande do Piauí, Vila Nova, Picos e Pio IX iniciaram as diligências no sentindo de capturar os foragidos. A estimativa da PM é que os criminosos tenham andado cerca de 15 km pelo matagal.

“Após recebermos informações de populares, as guarnições deslocaram-se para a localidade Jatoba, zona rural de Campo Grande do Piauí, onde se deparam com dois dos indivíduos foragidos q ao avistarem as guarnições efetuam vários disparos de arma de fogo, respondendo injusta agressão, policiais revidam e acertam um dos meliantes que veio a óbito no local”, explicou Edwaldo Viana.

Em se tratando do terceiro criminoso identificado por Thiago, o mesmo acabou se entregando e foi preso em flagrante. Thiago afirmou para a Polícia que reside na cidade de Icó.

Os outros dois infratores que vieram a óbito na troca de tiros foram identificados como: Alcunha de “Cabeca” que responde por vários assaltos e homicídios na cidade de Fortaleza-CE. O segundo foi identificado por César, vulgo “Baixim”, foragido da cadeia de Campos Sales-CE, onde responde por assalto e estupro. As informações citadas foram reveladas por Thiago no momento da prisão.

O comandante da PM de Picos ainda acrescentou que com os assaltantes foram encontrados dois revólveres com todas as cápsulas deflagradas. Os corpos dos infratores que vieram a óbito foram encaminhados ao IML de Picos, e o outro indivíduo preso foi encaminhado à Delegacia de Jaicós para os procedimentos cabíveis.

A Polícia trabalha no encalço de identificar e prender o quarto envolvido na troca de tiros.