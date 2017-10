Informática: Confira o tutorial de como baixar vídeos da Globo

[ad#336×280]Se você já tentou baixar algum vídeo da Globo.com com o Download Helper no Firefox, com o aTube Download Catcher, também com o FVD video downloader no Chrome e o RealDownloader e também apelou para os arquivos temporários do Internet Explorer porém sem sucesso, bem vindo ao time, eu também já passei por isso.

Apenas um lembrete: os vídeos da Globo.com são protegidos por direitos autorais, ou seja, você só pode fazer o download deles para uso pessoal e educacional apenas.

Clique e faça o download do Programa (Internet Download Manager)

Senha para descompactar o arquivo: 3GNBF-M7MUC-6CA1B-TUU62

Veja o tutorial em vídeo, baixe o programa e fique craque. Se preferir, acesse a matéria com passo a passo publicada aqui no RIACHAONET