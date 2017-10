UESPI contrata tutores de apoio presencial; vagas para Jaicós e Simões

Começam no dia 7 de abril de 2017, as inscrições para o Processo Seletivo da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), que pretende contratar temporariamente Tutores de Apoio Presencial. No total, a oferta é de dezoito vagas.

As vagas estão sendo oferecidas para candidatos que possuam Especialização nas seguintes áreas: Educação Infantil, Ensino de Matemática, Estudos Linguísticos e Literários, Gestão e Educação Ambiental, Gestão Educacional, Gestão em Saúde, Gestão Pública, Gestão Publica Municipal, História e Cultura Afro Brasileira, Língua Brasileira de Sinais – Libras, Língua Espanhola e Língua Portuguesa.

Os candidatos selecionados deverão atuar nos Polos Barras (2), Bom Jesus (1), Campo Maior (1), Corrente (1), Elesbão Veloso (1), Floriano (1), Itainópolis (1), Jaicós (1), Luís Correia (1), Piripiri (1), Piracuruca (1), São João do Piauí (1), Santa Cruz do Piauí (1), Simões (1) e Teresina (3).

Dentro do total de oportunidades ofertadas, há a reserva de vagas para pessoas com deficiência.

O valor da bolsa é de R$ 765,00, para carga horária de 20h semanais. Para realizar a inscrição, é necessário acessar o site www.siteead.uespi.br até às 17h do dia 13 de abril de 2017.

Os candidatos serão analisados por meio de Prova Objetiva, prevista para ocorrer no dia 14 de maio de 2017, analisando questões de Língua Portuguesa e Informática, e Prova de Títulos.

Esse Processo Seletivo tem validade de um ano, a contar da data de homologação do resultado final. Para mais informações, basta acessar o edital, disponível em nosso site.

Fonte: PCI CONCURSOS