UESPI de Picos firma parceria com Pesquisadores Alemães

Por: Fabiana Santos

O diretor da Universidade Estadual do Piauí – campus professor Barros Araújo, Evandro Alberto de Sousa, participou recentemente, de uma reunião com pesquisadores da Universidade de Greifswald, no Hospital Regional Justino Luz, juntamente com representantes da Universidade Federal do Piauí e outras instituições do governo, para discutir pesquisas acerca dos altos índices de acidentes em Picos.

O Piauí é um dos estados que vem apresentando grandes taxas de acidentes de trânsito, chegando a obter percentuais significativos, se comparado a nível nacional. Pensando nessa situação, a UESPI se juntou a outras instituições que em conjunto com pesquisadores alemães, irão trabalhar para criar meios que possam diminuir esses índices.

Durante visita ao Hospital Regional Justino Luz, o representante da instituição ProBrasil, Uwe Felipe Weibrecht, que está no estado acompanhando as reuniões, ressaltou a necessidade de firmar parceria com o hospital que lida diariamente com vítimas de acidentes. Segundo ele, “o hospital regional tem uma estrutura muito boa dentro das possiblidades. No sentido técnico, tem uma disposição muito grande dos funcionários e dos médicos que se dedicam a esse problema e certamente, tem uma oportunidade de melhorar especialmente a comunicação entre as diversas instituições dentro do estado”, afirmou Uwe Felipe.

O diretor Evandro Aberto, destacou a importância de desenvolver a pesquisa nas instituições universitárias a fim de detectar e poder diminuir esses índices que trazem grandes sofrimentos e marcam a cidade de Picos com números elevados de vítimas. De acordo com ele, “é preciso atacar o problema na sua base e nós entendemos que a Universidade de Greifswald juntamente com as universidades Estadual e Federal do Piauí compreendem que a pesquisa é o caminho para se chegar a origem do problema”, finalizou Evandro.