UESPI de Picos promove I Seminário de Formação

A Universidade Estadual do Piauí- Campus de Picos promoveu nos dias 25,26 e 27 de abril o I Seminário de Formação. O evento teve como objetivo estimular e promover o aprimoramento das práticas de ensino, aprendizagem e melhoria na rotina funcional da instituição.

A abertura aconteceu na última terça-feira (25) e contou com a presença do reitor da UESPI Nouga Cardoso; do diretor do Campus, professor Evandro Alberto e da vice-diretora, Janaína Aragão. Além de servidores, professores, técnicos e estudantes da instituição.

Durante o evento, foram realizadas apresentações culturais, palestras, mesas redondas, oficinas e minicursos.

De acordo com o diretor Evandro Alberto, o seminário faz parte do plano de gestão da direção do campus. “Nós resolvemos implementar para que a gente inicie o semestre com essa qualificação, porque o conhecimento não é totalmente completo, sempre vai haver necessidade de completar, atualizar e discutir as práticas docentes e o planejamento”, disse.

Evandro reiterou ainda que o seminário discutiu a formação docente, discente e a gestão pública.

O reitor Nouga Cardoso destacou a importância do evento. Segundo ele, a UESPI fez uma reflexão sobre a prática docente e administrativa. “O nosso objetivo é visar um melhor funcionamento dessa instituição e estamos começando com a realização desse seminário, discutindo sobre a formação docente e administrativa da UESPI”, pontuou.