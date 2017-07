UESPI de Picos realiza I SARAU

Por: Fabiana Santos

A Universidade Estadual do Piauí – campus professor Barros Araújo, promoveu, na tarde desta sexta-feira (07) o “I SARAU da UESPI”, que contou com apresentações musicais, declamação de poemas e recitação de cordéis. Fizeram parte do evento, estudantes, professores, servidores e comunidade em geral, que juntos, puderam desfrutar de um momento de arte e interação.

O SARAU faz parte de um projeto desenvolvido pelo pró-reitor de Extensão, Assuntos Estudantis e Comunitários Raimundo Dutra, e a UESPI de Picos é o quinto campus a receber o evento, que tem como objetivo, levar momentos de cultura e lazer para docentes, discentes e funcionários em geral.

O professor e pró-reitor Dutra, destacou a importância do projeto para fomentar a produção cultural e a interação social, criando espaços em que as pessoas possam se expressar e dizer o que pensam. Segundo ele, “na medida em que os técnicos, professores e alunos declamam, cantam e dançam, estão botando sua poesia em visibilidade, nos fazendo perceber que a UESPI é um celeiro de artistas e é isso que nós queremos sempre, fomentar a produção cientifica e artística, porque é disso que a universidade vive”, afirmou Dutra.

O projeto escolheu o acadêmico Samuel Nascimento, estudante do curso de Administração e o poeta picoense Vilebaldo Rocha, para serem os homenageados. Samuel se aventura na produção de cordéis e falou da alegria de ter sido escolhido, frisando ainda a riqueza literária que a universidade dispõe na figura de seus estudantes e professores. “Fiquei muito feliz com a realização do SARAU na instituição e a sensação é ótima. Como sempre gosto de falar, a poesia é encantadora, então sempre que tenho uma oportunidade de participar, fico imensamente feliz e momentos como este devem sempre se repetir”, ressaltou Samuel.

O poeta e atual presidente da academia de Letras de Picos Vilebaldo Rocha, observou a necessidade da união de pensamentos para contribuir com mais eventos que valorizam e levam a cultura a todos os lugares. Ele agradeceu o convite recebido e a homenagem prestada.

A vice-diretora da instituição Janaína Aragão, mencionou a importância de um evento como este para valorizar os artistas da universidade, do município e a contribuição de conhecimento que o projeto leva aos campi da UESPI, propiciando uma maior integração entre os alunos e provocando a troca de conhecimentos entre si.

Confira mais fotos