UESPI divulga 6ª chamada da lista de espera do Sisu; Vagas em Picos!

A Universidade Estadual do Piauí (Uespi) divulgou a sexta lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A convocação para a matrícula institucional é relativa ao preenchimento das 136 vagas remanescentes de candidatos que efetivaram confirmação presencial de interesse.

A matrícula acontece nos dias 26 e 27 de outubro de 2017, no horário no horário das 8h às 12h.



Os candidatos convocados para cursos dos campi Poeta Torquato Neto e Clóvis Moura, situados em Teresina, devem realizar a matricula no Departamento de Matrícula e Informações Acadêmicas (DMIA), localizado no Palácio Pirajá, Campus Poeta Torquato Neto. No interior do estado os candidatos convocados devem comparecer ao campus do curso para o qual fizeram opção levando originais e as cópias dos documentos definidos no termo de adesão.

O edital veda a matrícula Institucional na Uespi dos estudantes que estejam concomitantemente matriculados em cursos de tecnólogo, de graduação e pós-graduação stricto sensu oferecidos por instituições públicas. Para a realização da matrícula, o candidato deve levar a ficha de cadastro preenchida e impressa e uma fotografia 3×4 recente.

O candidato classificado que não efetivar a matrícula curricular, será considerado desistente, sendo feita nova convocação, segundo a ordem de classificação. A Matrícula Curricular para os candidatos ingressantes no 2º período de 2017 será realizada nos mesmos dias, no Campus do Curso para o qual foi aprovado.

