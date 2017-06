UESPI divulga edital da 4ª lista de espera do Sisu 2017

A Universidade Estadual do Piauí (Uespi), através da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, divulgou nessa quarta-feira (12) edital referente aos procedimentos para preenchimento de 47 vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2017. Para constar na lista de espera, o candidato deve obrigatoriamente, ter confirmado no Sisu a manifestação de interesse na vaga.

A lista de espera de todos os campi da Uespi, está disponível neste link, em ordem de classificação com base no resultado de cada candidato obtido no Enem 2016, obedecendo também à política de ação afirmativa adotada pela Uespi, bem como seus critérios, conforme Termo de Adesão.

Os candidatos inscritos na lista de espera serão convocados para confirmação presencial de interesse, em um número até dez vezes o número de vagas remanescentes de cada curso, cujos procedimentos e critérios definidos em edital. As matrículas institucionais devem ser realizadas no dia 14 de junho. O candidato convocado deve comparecer ao Campus do Curso para o qual foi aprovado, no horário das 8h às 13h (horário local), conforme indicações a seguir.