Uespi divulga edital de inscrição para Exame de Proficiência

O Centro de Ciências Humanas e Letras – CCHL da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) do Campus Poeta Torquato Neto, torna pública a abertura de inscrições ao Exame de Proficiência em Língua Estrangeira.

O exame visa avaliar a capacidade de compreensão e leitura em língua estrangeira moderna (Inglês e Espanhol). A prova inscrita será discursiva nos idiomas Inglês e Espanhol, de caráter eliminatório, em única etapa. As inscrições serão realizadas no período de 17/06/2017 a 14/07/2017 de 8:00h às 12:00h de segunda a sexta, realizadas no Centro de Ciências Humanas e Letras – CCHL, no Campus Poeta Torquato Neto, em Teresina.

O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 80,00, deverá ser depositado na Conta Corrente n° 7.499-3, Agência n° 5603-0, Banco do Brasil; da Fundação Delta do Parnaíba – FUNDELTA, devendo o comprovante de pagamento ser entregue no ato da inscrição na Diretoria do CCHL-UESPI.

Todos os formulários para o processo de inscrição e seleção dos candidatos estarão disponibilizados em anexo ao edital. Podem se inscrever no exame de proficiência candidatos que pretendem ingressar em cursos de pós-graduação strictu sensu e/ ou alunos já inscritos em cursos de pós-graduação stricto sensu.

Para se inscrever o candidato deve apresentar:

I – Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada e impressa conforme formulário disponível no Anexo I do Edital;

II – Cópia do Diploma de Graduação e Registro de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), acompanhados dos originais para conferência ou declaração de que está devidamente matriculado nos últimos períodos da graduação;

III – Comprovante original do pagamento da taxa de inscrição no processo de seleção;

A prova escrita do Exame de Proficiência em Língua Estrangeira será realizada no dia 24 de julho de 2017, às 8:30min (horário do Piauí – inicio), as 12:30 (término) no Campus Poeta Torquato Neto nas dependências a serem divulgadas posteriormente pelo CCHL – UESPI no site da UESPI, no dia 20 de julho.

O exame será executado pela Diretoria do CCHL, através de Projeto vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da UESPI, e estará aberto aos que desejarem obter Atestado de Proficiência de Leitura em Língua Estrangeira, expedido pela UESPI.

Confira todas as informações no Edital.