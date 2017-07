Uespi divulga edital para a concessão de exploração de lanchonete no Campus de Picos

A Universidade Estadual do Piauí –torna público o Edital, para concessão de uso a título oneroso de espaço físico, tipo maior oferta, destinado a implantação e exploração de lanchonete, localizado no campus universitário professor Barros Araújo, localizado na BR-316, Bairro Altamira, em Picos-PI.

O edital na modalidade concorrência pública está registrado sob o número 001/2017/FUESPI. Processo administrativo nº 02747/ FUESPI/ 2017 para Execução Indireta, tipo: maior oferta DATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA: 01/08/2017, com data para a sessão de abertura marcado para o dia 01 de agosto de 2017, no horário das 9 horas da manhã, no Auditório do Palácio Pirajá – Campus Poeta Torquato Neto, em Teresina.

Para maiores informações: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, situada na Rua João Cabral, nº. 2.231 – Bairro: Pirajá, em Teresina/PI, Fone: (86) 3213 – 7169 – CEP. 64002- 150 e-mail: cpluespi@gmail.com.

Acesse o link

http://www.uespi.br/site/wp-content/uploads/EDITAL%20%20CONCORR%C3%8ANCIA%20N%C2%BA%20001.17%20%20-%20DATA%2001.08.17.pdf