UESPI e UFPI lançam edital com 65 vagas para Assistente a Docência em polos da UAB

A Universidade Aberta do Brasil (UAB) através da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e da Universidade Federal do Piauí (UFPI) lançou nesta quarta-feira (01) o edital para seleção de 65 Assistentes a Docência em polos de 41 municípios do Piauí.

Podem concorrer ao cargo o candidato com o nível mínimo de curso superior, com experiência mínima de um ano no magistério do ensino básico ou no ensino superior, residir no município para o qual pleiteia a vaga e destinar 40 horas semanais de trabalho ao polo de apoio presencial.

A inscrição será realizada em três fases: apresentação de documentos; homologação de títulos pelas bancas e entrevistas descentralizadas. O preenchimento das vagas será de responsabilidade da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Para ver o edital, clique aqui.