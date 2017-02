Uespi inicia matrículas de aprovados no SISU

As matrículas de aprovados no SISU na UESPI de Picos, no Bairro Altamira, BR-316 -KM-299, ocorre nos dias 03, 06 e 07 de fevereiro, no

Horário: 8h às 12h e 15h às 19h. As matrículas dos candidatos classificados ocorrerão em duas etapas:

ETAPA I- MATRÍCULA INSTITUCIONAL.(Presencial)

ETAPA II- MATRÍCULA CURRICULAR.

Etapa I

O candidato deverá apresentar no ato da inscrição:

1- ficha de inscrição preenchida no endereço eletronico: http://protocolo.uespi.br/matricula-war;

2- uma foto 3×4

3- cópias AUTENTICADAS EM CARTÓRIO dos seguintes documentos:

-RG;

-CPF ou comprovante da situação do cadastro impresso no site https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/Consultasituacao/ConsultaPublica.asp;

-Certificado do ensino médio, ou declaração expedida pela direção da escola e ASSINADA Pelo Diretor.

-Prova de quitação com o serviço Militar( para o sexo masculino);

-Certidão de quitação eleitoral com certificação eletrônica no endereço: http//www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-dequitacao-eleitoral, para candidatos maiores de 18 anos;

Os candidatos de Ações Afirmativas(cotas), acrescenta os históricos escolares do ensino fundamental e médio comprovando ter estudado integral e EXCLUSIVAMENTE em escolas públicas.

Qualquer dúvida procurar o campus.