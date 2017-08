Uespi lança edital com 1.285 vagas para especializações

A Universidade Estadual do Piauí abrirá oportunidades de especialização em diversos campi da instituição. Serão 27 pós-graduações lato sensu, as quais serão executadas nos dois campi de Teresina e em mais quatro do interior. O lançamento do edital ocorrerá hoje (24), às 9h, no gabinete da Reitoria, Palácio Pirajá, Campus Poeta Torquato Neto e será aberto à imprensa.

A Uespi, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ofertará ao todo 1.285 vagas em áreas como Saúde, Direito e Administração, por exemplo. Serão contemplados os municípios: Teresina, Picos, Floriano, Piripiri e São João do Piauí. Especializações como Fisioterapia Traumato-Ortopédica Funcional; Gestão Organizacional e Direito Constitucional estarão presentes no edital.

Todas as pós-graduações serão realizadas no segundo semestre de 2017. Os servidores efetivos da Uespi terão direito a 10% das vagas.

Fonte: Cidade Verde