UESPI lança edital com 197 vagas para professores na sexta-feira

A Universidade Estadual do Piauí (UESPI), por intermédio do Núcleo de Concursos e Promoções de Eventos (NUCEPE) e da Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PREG), realizará amanhã (27), às 11h, no Gabinete da Reitoria no Palácio Pirajá, a solenidade de lançamento do edital para a contratação de 197 professores para o quadro efetivo da instituição.

Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Jornalismo, Engenharia Agronômica, Matemática e Libras são algumas das vinte e seis áreas que abrangem o edital. As vagas ofertadas são para professores Assistente, Auxiliar e Adjunto, com regime de trabalho de 20 horas e/ou 40 horas semanais, a remuneração varia entre R$ 1.686,82 e R$7.590,70.

Segundo a Presidente da Comissão Geral do Concurso para Docente Efetivo da UESPI e Pró-reitora da PREG, Prof.ª Dr.ª Ailma do Nascimento, as vagas ofertadas são oriundas das necessidades de cumprir o disposto pela legislação interna. “Toda a discussão e planejamento das distribuições de vagas foi atendendo, exatamente, ao anseio da Administração Superior, que era cumprir a necessidade do preenchimento de professores docentes para a constituição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) de todos os cursos”, explica a Prof.ª Dr. ª Ailma do Nascimento. Para a reitora em exercício, Bárbara Melo, esta é uma importante conquista para a instituição que fortalecerá ainda mais os serviços prestados à sociedade. “É uma importante conquista que universidade tem, pois quando mais professores efeitos mais a gente fortalece as ações de ensino pesquisa e extensão. Todos os campi formam contemplados, com olhar especial para aqueles que tem um menor número de professores efetivo. Com este concurso a previsão é que todos os cursos atendam ao requisito legal do número mínimo de docentes por curso”, conclui a Prof.ª Dr.ª Bárbara Melo. A solenidade contará com a presença da Administração Superior, Diretores de Centro e Coordenadores de Curso da instituição.

