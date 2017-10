UESPI lança edital de concurso para professor efetivo

A Universidade Estadual do Piauí – UESPI divulgou nesta segunda-feira(12) o edital para o preenchimento de vagas para o ingresso na carreira do magistério superior da Universidade. Serão 240 vagas oferecidas que estão distribuídas em 11 cidades e para todos os cursos desta IES.

Para os candidatos portadores do título de Mestrado ou Doutorado, as inscrições serão realizadas de 19 a 30 de setembro de 2011. Depois de transcorrido esse período e não havendo candidatos inscritos por área, também serão aceitas, de 07 a 15 de outubro, inscrições de candidatos com titulação latu sensu I especialista.

O prazo de validade do concurso será de 1 ano, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado do Piauí, podendo ser prorrogado por igual período, conforme legislação vigente e se for de interesse da UESPI.

Só serão aceitas inscrições on line no sítio da UESPI e nos endereços informados em cada um dos seis editais do concurso.

Fonte: PortalAZ