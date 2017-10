UESPI lança processo seletivo para professores substitutos

Foi lançado pela Universidade Estadual do Piauí (UESPI), o edital do processo seletivo para a contratação de professores substitutos. Ao todo são ofertadas 132 vagas para os mais diversos campus da instituição no Estado. Para Picos, são destinadas 09 vagas.

As inscrições tiveram início na última quinta-feira, 16, e seguem até o dia 22 de julho. O resultado final do certame, conforme previsto no edital deve sair no dia 27 de agosto. Os salários variam entre R$ 1.140 para professor 20 horas com especialização, e R$ 5.132 para professor 40 horas com doutorado.

O processo seletivo vem a restabelecer o quadro de docentes devido ao afastamento de professores efetivos para qualificações em mestrados, doutorados e pós-doutorados. As vagas estão distribuídas nos campus de Teresina, Piripiri, Oeiras, Campo Maior, São Raimundo Nonato, Corrente, Floriano e Parnaíba.

Quadro de vagas para Picos

Comunicação Social – 01

Letras Português – 01

Administração – 01

Agronomia – 02

Educação Física – 01

Química – 01

Direito – 01

O processo seletivo compreende a realização de um prova didática. A prova deve acontecer no campus em que o candidato concorre a vaga.

Mais informações confira no edital:

EDITAL AQUI