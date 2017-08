A Universidade Estadual do Piauí (Uespi) lançou nesta segunda-feira (21) o edital para a realização do Exame Nacional de Acesso. Serão oferecidos 22 vagas para Mestrado Profissional em Letras, através do Conselho Gestor do Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras).

As inscrições poderão ser feitas pelo site do Núcleo Permanente de Concursos (Comperve) a partir de 04 de setembro e vão até o dia 02 de outubro. Após realizar a inscrição, os candidatos devem efetuar o pagamento de uma taxa no valor de R$70,00.

O ProfLetras é um programa de pós-graduação stricto sensu em Letras, que tem o objetivo de capacitar professores de Língua Portuguesa para o exercício da docência no Ensino Fundamental.