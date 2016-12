Uespi oferta 1.460 vagas de cursos de graduação e pós-graduação na modalidade a distância

A Universidade Estadual do Piauí e o Núcleo de Educação a Distância (Nead/Uespi) lançam, nesta segunda-feira (5), editais para preenchimento de 1.460 vagas de cursos de graduação e pós-graduação. O lançamento será no gabinete da reitoria da Uespi, no Palácio Pirajá, Campus Poeta Torquato Neto, às 10h.

Os dois editais na modalidade a distância foram elaborados em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do governo federal. Ao todo, serão ofertadas 310 vagas para cursos de graduação e 1.150 para os cursos de especialização, com previsão de início das aulas no primeiro semestre de 2017.

A divulgação oficial dos processos seletivos contará com a presença do reitor da Uespi, Nouga Cardoso Batista; do diretor do Nead, Arnaldo Silva Brito; da pró-reitora de Ensino de Graduação, Ailma do Nascimento Silva; e do pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Geraldo Eduardo da Luz Júnior.

Educação a distância está há 10 anos no Piauí

O Núcleo de Educação a Distância da Universidade Estadual do Piauí atua há 10 anos no Piauí e já formou mais de nove mil alunos tanto em cursos de graduação, como pós-graduação. Todos os cursos são ofertados gratuitamente e têm como principal objetivo proporcionar uma educação superior de qualidade e transformadora, contribuindo para fomentar o desenvolvimento educacional do estado.

Atualmente, o Nead/Uespi tem 31 polos de apoio presencial distribuídos em todas as regiões do estado, com 5.685 alunos matriculados em sete cursos de graduação e 4.878 alunos distribuídos entre os 15 cursos de pós-graduação.

Serviço

Coletiva de Imprensa – Lançamento de editais de graduação e pós-graduação a distância – Nead/Uespi

05 de dezembro de 2016 (segunda-feira), às 10h

Local: Gabinete da Reitoria da Uespi, Palácio Pirajá, Campus Poeta Torquato Neto

Cidade Verde