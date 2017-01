UESPI ofertará 3.765 vagas pelo SISU 2017; confira edital

A Universidade Estadual do Piauí – UESPI torna público o edital referente ao ingresso à universidade por meio do Sistema de Seleção Unificado – SiSU 2016. Serão ofertadas 3.765 (três mil, setecentos e sessenta e cinco) vagas para 100 (cem) Cursos, na modalidade Regular Presencial nos Campi/Centro de Teresina (Poeta Torquato Neto, Clóvis Moura e CCS), Bom Jesus, Campo Maior, Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Picos, Piripiri, São Raimundo Nonato e Uruçuí, para ingresso no 1o e/ou 2o semestres de 2017, conforme Termo de Adesão ao SiSU.

Do total das vagas ofertadas pela Universidade Estadual do Piauí, por curso e turno, 30% (trinta por cento), serão reservadas às políticas de Ações Afirmativas correspondentes aos candidatos cotistas.

O período de inscrições será de 24 a 27 de janeiro, exclusivamente pelo site do Ministério da Educação (MEC). É de responsabilidade exclusiva do candidato a observância dos procedimentos e prazos estabelecidos nos editais e nas normas que regulamentam o SiSU, bem como os respectivos horários de atendimento na Instituição e a apresentação dos documentos exigidos para a matrícula. Os candidatos interessados em concorrer às vagas disponibilizadas na Universidade Estadual do Piauí – UESPI deverão verificar as informações constantes do Termo de Adesão desta Instituição ao SiSU.

Confira:

EDITAL 002.17 UESPI SISU 2017

ANEXO I QUADRO DE VAGAS OFERTADAS EDITAL SISU 2017

ANEXO II DEC. DE NÃO TER CURSADO EM ESC. PRIV. NENHUM ANO DO ENS. MÉD. EDITAL UESPI SISU 2017.1

ANEXO III TERMO DE COMPROMISSO EDITAL UESPI SISU 2017.1

ANEXO IV CRONOGRAMA EDITAL UESPI SISU 2017.1

TERMO DE ADESÃO UESPI SISU 2017

FONTE: Secom