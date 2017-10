Uespi: Preg lança edital de transferência interna

A Universidade Estadual do Piauí – UESPI, por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PREG, comunica a abertura do edital de Transferência interna com vagas em seus diversos Cursos de Graduação, para ingresso no período letivo 2011.2.

Os interessados devem solicitar a inscrição nos dias 10 e 11 de agosto no Protocolo Acadêmico da Universidade Estadual do Piauí, Campus Poeta Torquato Neto. As inscrições poderão ser feitas também por procuração.

A Transferência Facultativa Interna objetiva o preenchimento de vagas remanescentes nos cursos de graduação da UESPI. O candidato deverá certificar-se da existência da vaga e fazer sua solicitação.

Edital_PREG_013_Transf_Interna

Edital_PREG_013_Requerimento

Fonte: Ascom – UESPI

