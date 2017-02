Uespi recebe mais de 86 mil inscritos para o Sisu; veja os cursos mais concorridos

A Universidade Estadual do Piauí (Uespi) divulgou, nesta quarta-feira (01), que o curso mais procurado por inscritos na Seleção Unificada – SiSU- da instituição foi Licenciatura Plena em Educação Física, do campus Torquato Neto, com 3.465 inscritos, reunindo uma concorrência 49,5 candidatos para uma vaga. É o segundo ano consecutivo que a graduação é a mais concorrida da Uespi.

Na segunda colocação dos mais concorridos da Uespi, figura o curso de Enfermagem , com 41,28 candidatos por vaga, e em seguida o curso de Medicina com concorrência 40,46.

A Uespi ofereceu neste ano 3.765 vagas, divididas em 12 campi do interior e da capital. Os inscritos no Sistema de Seleção Unificada contabilizam 86.600 candidatos e o maior índice de inscrição por faixa etária aconteceu entre jovens de 18 à 24 anos. Outro dado divulgado pela Uespi é que dos inscritos 52.607 são do sexo feminino e 33.993 do sexo masculino.

Os candidatos aprovados no Sistema de Seleção poderão ingressar em um dos 100 cursos da instituição na modalidade Regular Presencial nos Campi/Centro de Teresina (Poeta Torquato Neto, Clóvis Moura e Centro de Ciências da Saude), Bom Jesus, Campo Maior, Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Picos, Piripiri, São Raimundo Nonato e Uruçuí.

Os aprovados devem ficar atentos ao calendário acadêmico da Uespi para efetuarem matrícula e ingressarem no 1º e/ou 2º semestres de 2017, conforme Termo de Adesão ao SISU, na instituição.

Cidade Verde