UFPI abre 31 vagas para professor com salário até R$ 9,6 mil

A Universidade Federal do Piauí abriu concurso público para preencher 31 vagas para o cargo de professor, com remuneração que varia de R$ 2.236,30 a R$ 9.585,60. As inscrições começaram na última quinta-feira (27) e seguem até o dia 27 de outubro.

Os aprovados serão lotados em quatro campi de Teresina, Parnaíba, Bom Jesus e Picos. A taxa de inscrição varia de R$ 63 a R$ 215. As vagas são para as seguintes áreas:

– 01 vaga para Informática

– 01 vaga para matemática

– 01 vaga para telejornalismo

– 01 vaga para webjornalismo

– 01 vaga para estágio supervisionado e metodologia do ensino da Música

– 01 vaga para estágio supervisionado e metodologia do ensino de Educação Física

– 01 vaga para Teoria Geral da Música e Percepção Musical

– 01 vaga para Teórico Quantitativo

– 01 vaga para acionamentos elétricos e eletrônica de potência

– 01 vaga para geodésia e topografia

– 01 vaga para enfermagem / enfermagem obstétrica / estágio curricular

– 01 vaga para gastroenterologia

– 01 vaga para radiologia odontológica

– 01 vaga para atenção primária em Saúde

– 01 vaga para economia

– 01 vaga para fundamentos psicológicos da educação

– 01 vaga para habilidades médica/ginecologia e obstetrícia

– 01 vaga para teoria didática e metodologia do ensino de História

– 02 vagas para Ciências Contábeis

– 01 vaga para clínica médica / medicina interna e pneumologia

– 02 vagas para medicina da família e comunidade

– 01 vaga para clpinica médica e cirurgia de grandes animais

– 02 vagas para bioquímica

– 01 vaga oara fitotecnia: grandes culturas

– 01 vagas para higiene veterinária e saúde pública/ doenças infecciosas dos animais domésticos

– 01 vaga para incêndios florestais/arborização e paisagismo / administração e comercialização florestal

– 01 vaga para química geral e química orgânica

– 01 vaga para zoologia

A prova está prevista para o dia 26 de novembro. O resultado final será publicado no Diário Oficial da União e o prazo de validade do concurso é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Clique aqui para ver o edital.

