UFPI abre seleção para professor na área de Direito em Picos

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) está com processo seletivo aberto para professor da área de Direito, para o curso de graduação em Administração, na cidade de Picos.

O processo de seleção é para professor substituto, a ser contratado como classe auxiliar nível I, por até 12 meses, em Regime de Tempo Integral de quarenta horas semanais. É necessário ter graduação em Direito com, no mínimo, especialização na área. A remuneração é de R$ 3.552,08.

As inscrições podem ser feitas de 13 a 15 de setembro, no campus Senador Helvídio Nunes de Barros, na Coordenação do Curso de Administração, no horário de 8h30min às 11h30min e de 14h30min às 17h30min.

CONFIRA O EDITAL.

