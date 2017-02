UFPI abrirá mais de 1.800 vagas para candidatos da lista de espera do Sisu

Candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) devem ficar atentos às vagas remanescentes. Somente na Universidade Federeal do Piauí (Ufpi) serão disponibilizadas 1.854 vagas, em todos os cursos, nos cinco campi da instituição. A convocação dos classificados da ‘lista de espera’ ocorrerá por meio do edital, publicado somente via internet, no endereço eletrônico www.ufpi.br.

Para constar na ‘lista de espera’, o candidato deve, obrigatoriamente, ter confirmado no Sisu, a manifestação de interesse na vaga, durante o período de 30 de janeiro a 10 de fevereiro de 2017, conforme edital do MEC.

A primeira convocação para a matrícula institucional dos candidatos da lista de espera ocorre na próxima quinta-feira (23). Já a matrícula institucional ocorre em 06 e 07 de março. (Confira o edital)

“Temos prevista quatro chamadas para a ocupação de vagas remanescentes, mas poderá ocorrer só uma, o que vai definir é a matrícula institucional. Ao final das matrículas institucionais, a gente sempre zera as vagas que retornam em uma nova lista de vagas remanescentes”, disse Socorro Leal, proó- reitora de Ensino e Graduação da Ufpiacrescentando ainda que o candidato deve ficar atento ao edital.

No Piauí, além da Ufpi, a Universidade Estadual do Piauí (Uespi) e o Instituto Federal do Piauí (Ifpi) também aderiram ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e devem também divulgarão suas listas de espera.

Cidade Verde