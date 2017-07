A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários (PRAEC) e a Diretoria de Campus Senador Helvídio Nunes de Barros (CSHNB) da Universidade Federal do Piauí (UFPI) vêm a público esclarecer sobre os eventos em relação a estudante do Curso de Ciências Biológicas do Campus de Picos (PI):

1. Diferente de algumas informações equivocadas que circulam nas redes sociais, alguns sites de notícias, rádio e televisão, o flagrante foi realizado em local externo à Universidade. Não houve acesso ao Campus ou a Residência Universitária;

2. A estudante é moradora da Residência Universitária (REU) do Campus e foi detida no bairro Parque de Exposições. Após depoimento na Central de Flagrantes, está recolhida na Penitenciária Feminina de Picos. Seu pai esteve com ela e há um advogado acompanhando o caso;

3. A estudante está sendo acompanhada por uma psicóloga e uma assistente social do Núcleo de Assistência Estudantil (NAE) do Campus, que dão completo apoio, inclusive material (água, lanche, roupa de cama). No entanto, não foi permitida a entrada de nenhum dos itens na penitenciária. O relatório de acompanhamento socioassistencial, feito pela assistente social, tem embasamento a fim de colaborar com a liberdade da estudante;

4. Após apurar todas as informações necessárias, a PRAEC irá tomar as providências cabíveis, sabendo que todos têm direito à ampla defesa e ao contraditório;

5. Segundo a diretoria do Campus, são realizadas vistorias periódicas na Residência Universitária, e não há registro de ocorrências desse tipo no local. Informa também que existe vigilância 24h e acompanhamento com psicólogos e assistentes sociais aos moradores da Residência.

Objetivando sempre ofertar a nossos estudantes a assistência necessária e os benefícios na forma da lei, nos colocamos à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários

Diretoria do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros