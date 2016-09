UFPI de Picos realiza aula inaugural do curso de Medicina

Com a presença dos estudantes, professores e autoridades de Picos e do Estado, a Universidade Federal do Piauí (UFPI)- Campus de Picos realizou nessa sexta-feira (16) a aula inaugural da primeira turma de Medicina. O evento foi ministrado pelo professor do Departamento de Medicina Comunitária da UFPI, Carlos Henrique Nery Costa.

28 alunos se matricularam no curso. A primeira turma é formada por piauienses e estudantes oriundos de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, São Paulo e Distrito Federal.

Segundo a diretora do Campus da UFPI de Picos, Alveni Barros, a luta pra trazer o curso de Medicina para Picos vem desde 2010. “De lá pra cá, com todas as luta que nós tivemos, só conseguimos implantar quando Dilma Rousseff em 2013 sancionou a lei que instituiu o programa “Mais Médicos” e aí o campus de Picos conseguiu o curso de Medicina”, relatou.

O secretário de Governo, Merlong Solano, que esteve representando o governador Wellington Dias no evento, afirmou que o curso de Medicina é uma oportunidade para que com o tempo se implante em Picos o polo de saúde. “A tendência é que os profissionais de saúde aos poucos vão se fixando aqui na região e isso facilitará para melhorar a saúde”, disse.

Para o prefeito Padre Walmir, Picos já é um polo de saúde e com a chegada do curso de medicina a cidade será ainda mais referência na área.

A estudante Magna Abreu disse que a expectativa para o curso é a melhor possível. Ela ressaltou ainda que a estrutura do campus a surpreendeu e o corpo docente é bem preparado.

A opinião é compartilhada pelo estudante José Mateus. Segundo ele, a estrutura é muito boa e os professores são bastante capacitados.

Michele Mirela também avaliou positivamente a estrutura do campus e ressaltou que a expectativa é a melhor possível.