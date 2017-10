UFPI de Picos realiza I Feira Socioambiental

A Universidade Federal do Piauí (UFPI), por meio da Coordenação do Curso de Administração do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros (CSHNB), em Picos, convida a comunidade acadêmica para a I Feira Socioambiental.

O evento acontece nesta sexta-feira (27) e sábado (28) de outubro, das 8h às 12h, no pátio central do campus. O evento surgiu de iniciativa de alunos da Disciplina de Administração e Meio Ambiente do Curso de Administração e está sendo cooordenado pela Profa. Kary Coimbra. Entre a programação estarão atividades como oficinas, palestras, espaço infantil, feira de artesanato, serviços de saúde.

Confira a Programação:

27/10/17

Feira de Artesanato

Feira Agroecológica

Bazar Animal

PIBID Diversidade Itinerante: Fazendo a Feira com Saberes

Exposições – Arte em Desenho Realista (Val Nunes)

– Caricaturas (Francisco Cavalcante)

28/10/17

Serviços de Saúde (Teste Glicêmico, Vacinas Anti Tetânica e Hepatite, Estado Nutricional)

Espaço Cidadania

Feira de Artesanato

Exposição APAPI

PIBID Diversidade Itinerante: Fazendo a Feira com Saberes

Espaço Infantil – Brincadeiras e Atividades Lúdicas

Exposições – Arte em Desenho Realista (Val Nunes)

– Caricaturas (Francisco Cavalcante)

Atividades, Palestras e Oficinas

7h30 – Aula de Matroginástica

8h às 10h – Oficina Horta Vertical

8h às 12h – Corte de Cabelo

8h as 10h – Oficina Potes Decorativos

8h às 10h – Oficina Desinfetante de Limão

10h- Palestra Saúde da Mulher

10h Palestra DST

11h Palestra Primeiros Socorros

