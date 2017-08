UFPI divulga 6ª chamada da lista de espera do Sisu

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) divulgou a sexta lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A convocação para a matrícula institucional é relativa ao preenchimento das vagas remanescentes para ingresso na instituição. A matrícula acontece nos dias 04 e 05 de Setembro de 2017, no horário das 8 às 12h e das 14h às 18h. Confira lista dos convocados.

Os candidatos convocados devem comparecer ao campus do curso para o qual fizeram opção levando originais e as cópias dos documentos definidos no termo de adesão.

No edital de ingresso do Sisu para este ano, a UFPI ofertou 3.454 vagas para 77 cursos de graduação, modalidade presencial, nos campi de Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano e Bom Jesus. Somente para o primeiro semestre a instituição obteve 69.531 candidatos inscritos, concentrando cerca de 80% das inscrições para o sistema no estado.

O candidato convocado na lista de espera e que não fizer a matrícula será considerado desistente.

Fonte: G1