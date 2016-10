UFPI divulga abertura de vestibular EAD com vagas para Picos

A Universidade Federal do Piauí, UFPI, divulgou Edital de abertura do vestibular EAD 2017, o maior vestibular de educação a distância do Brasil. As inscrições tiveram início na última segunda-feira (03) e seguem até o dia 03 de novembro de 2016

Os cursos são: Bacharelados em Administração, Administração Pública, e em Sistemas de Informação; e Licenciaturas em Computação, Filosofia, Geografia, Letras-Português, Matemática, Pedagogia, Física, Letras-Inglês, Química, Biologia e História.

Para Picos estão sendo ofertados três cursos, Bacharelado em Administração, Licenciatura em Computação e Licenciatura em Letras-Inglês.

As inscrições são realizadas no site www.ufpi.br/copese e custam R$:60,00.

As provas, que ocorrem nos polos presenciais, serão aplicadas dia 11 de dezembro. As aulas iniciam em março de 2017.

FONTE: Portal O Povo