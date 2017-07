UFPI divulga aprovados na segunda chamada da lista de espera

Já está disponível a segunda chamada da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para ingresso no segundo semestre de 2017 na Universidade Federal do Piauí (UFPI). Foram convocados 1 713 candidatos para matrículas nos cursos de graduação da UFPI nos campus de Teresina, Parnaíba, Picos, Bom Jesus e Floriano.

Os candidatos convocados devem realizar a matrícula institucional nos dias 18 e 19 de julho de 2017, no horário de 8h às 12h e 14h às 16h, no campus do curso para o qual foram convocados.

Os selecionados devem levar no ato da matrícula uma foto 3×4 recente, identidade, CPF, Título de eleitor e prova de quitação eleitoral, comprovante de quitação com o Serviço Militar, e Certificado de conclusão do ensino médio. Os aprovados em Ação Afirmativa devem levar os devidos documentos de comprovação, especificados no edital.

Confira aqui a lista de convocados

Confira aqui o Edital completo

