A Universidade Federal do Piauí (UFPI), por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG), torna público a Lista Geral de espera, referente à seleção de candidatos para preenchimento das vagas oferecidas nos Cursos de Graduação da UFPI, modalidade presencial, nos campi de Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano e Bom Jesus, para ingresso no primeiro semestre do ano de 2017, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Confira aqui a lista geral de espera.