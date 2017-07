UFPI divulga terceira chamada da lista de espera do Sisu 2017.2

Na tarde desta segunda-feira (24), a Universidade Federal do Piauí (UFPI), por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG), divulgou o edital de convocação para matricula institucional para preenchimento das vagas remanescentes para ingresso na instituição.

Os estudantes aprovados para as vagas remanescentes devem realizar a matrícula institucional nos dias 28 e 31 de julho deste ano, no horário de 8h às 12h e 14h às 18h, no campus do curso para o qual foram convocados, nas cidade de Teresina, Parnaíba, Floriano, Bom Jesus ou Picos.

Os documentos necessários para a matrícula são: uma foto 3×4 recente, identidade, CPF, título de eleitor e prova de quitação eleitoral, comprovante de quitação com o Serviço Militar e Certificado de conclusão do ensino médio.

CONFIRA AQUI A LISTA!

VEJA O EDITALl!

GP1