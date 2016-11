UFPI em Picos sedia I Congresso Nacional de Nutrição Saúde e Sustentabilidade

Entre os dias 21 e 25 de novembro, o Campus Senador Helvídio Nunes de Barros (CSHNB), em Picos, sedia o I Congresso Nacional de Nutrição Saúde e Sustentabilidade (CONNUTSS), a V Semana de Nutrição (SENUT) e III Feira de Nutrição (FENUT).

O evento contará com palestrantes nacionais (SP, RJ, CE e PI), além de minicursos, oficinas, programação cultural, show de calouros e concurso de pratos.

Os participantes poderão submeter trabalhos até o dia 08 de novembro. As produções serão publicados em capítulo de livro com identificação internacional (ISBN)

As inscrições acontecem até o dia 16 de novembro, podendo ser realizadas no centro acadêmico de Nutrição ou por meio do site.

Para mais informações, os interessados poderão consultar as redes sociais do evento: Instagram (@i_connutss) e Facebook (I Connutss / V Senut / III Fenut).